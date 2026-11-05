Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
VALE DO IVAÍ

Temporal alaga casas, ruas e destrói ponte em Rio Branco do Ivaí

Chuva também causou deslizamentos de terra na rodovia de acesso à cidade

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Temporal alaga casas, ruas e destrói ponte em Rio Branco do Ivaí
Autor Município alagado após temporal - Foto: REPRODUÇÃO

O temporal que atingiu Rio Branco do Ivaí (PR) na noite de quarta-feira (4), causou alagamentos, deslizamentos de terra e a destruição de infraestruturas logísticas. Segundo levantamento preliminar repassado pela prefeitura ao TNOnline três ruas da área central, incluindo a Avenida Rio Branco, principal via da cidade, foram inundadas pela chuva que também provocou transtornos na PR-535, com desmoronamento de terra e ameaça de desabamento de asfalto. Até o momento seis residências foram invadidas pela água e, segundo a prefeitura, talvez duas terão de ser desocupadas. Dois comércios também foram alagados.

- LEIA MAIS: Ventania destrói barracão em Marilândia do Sul e granizo atinge cidades da região

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.


Temporal alaga casas, ruas e destrói ponte em Rio Branco do Ivaí
AutorFoto: reprodução

Ainda conforme a prefeitura, os deslizamentos de terra ocorreram na área conhecida como Serra do Chicote. A passagem já foi liberada por funcionários da prefeitura que realizaram a desobstrução da via com maquinários. Entretanto, os locais mais críticos, onde há risco de desabamento estão parcialmente interditados e até a vistoria do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Temporal alaga casas, ruas e destrói ponte em Rio Branco do Ivaí
AutorFoto: reprodução

O prefeito, Pedro Taborda Desplanches, que cumpre agenda em Curitiba para o recebimento de ônibus escolares, informou que buscará apoio emergencial junto ao Governo do Estado. Contudo, a elevação contínua do nível da água ainda impede um diagnóstico completo dos danos. Segundo o chefe do Executivo municipal, a força da enxurrada comprometeu a mobilidade tanto na cidade quanto no campo.

"Já estamos levantando a situação para ver o que é possível fazer. Rodou ponte, bueiro, e precisamos esperar a água baixar para avaliar a real extensão dos estragos, pois a água continua subindo na avenida e nas margens do rio", afirmou o prefeito.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Temporal alaga casas, ruas e destrói ponte em Rio Branco do Ivaí
AutorFoto: divulgação/Prefeitura de Rio Branco do Ivaí

O temporal que alagou Rio Branco do Ivaí também causou estragos em outros municípios da região como Arapuã, Marilândia do Sul, Grandes Rios e Cruzmaltina. Diante da crise climática, Desplanches ressaltou a necessidade de uma força-tarefa política. "Na quarta-feira estávamos com quase todos os prefeitos aqui em Curitiba. Vamos ver com o governador o que é possível fazer para socorrer os municípios do Vale do Ivaí", destacou o prefeito, que deve chegar à cidade ainda hoje para comandar as ações de resposta.

Enquanto a chuva não dá trégua, a Prefeitura de Rio Branco do Ivaí, por meio da Defesa Civil, mantém o alerta máximo. A recomendação oficial é para que os moradores redobrem os cuidados e evitem transitar por áreas alagadas, encostas com risco de desmoronamento e estradas já comprometidas. As equipes operacionais do município seguem nas ruas para atender às ocorrências mais urgentes e auxiliar a população.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
alagamentos Defesa Civil Deslizamentos prefeitura Rio Branco temporal
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV