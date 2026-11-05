Temporal alaga casas, ruas e destrói ponte em Rio Branco do Ivaí

O temporal que atingiu Rio Branco do Ivaí (PR) na noite de quarta-feira (4), causou alagamentos, deslizamentos de terra e a destruição de infraestruturas logísticas. Segundo levantamento preliminar repassado pela prefeitura ao TNOnline três ruas da área central, incluindo a Avenida Rio Branco, principal via da cidade, foram inundadas pela chuva que também provocou transtornos na PR-535, com desmoronamento de terra e ameaça de desabamento de asfalto. Até o momento seis residências foram invadidas pela água e, segundo a prefeitura, talvez duas terão de ser desocupadas. Dois comércios também foram alagados.

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Foto: reprodução Foto: reprodução

Ainda conforme a prefeitura, os deslizamentos de terra ocorreram na área conhecida como Serra do Chicote. A passagem já foi liberada por funcionários da prefeitura que realizaram a desobstrução da via com maquinários. Entretanto, os locais mais críticos, onde há risco de desabamento estão parcialmente interditados e até a vistoria do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).







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O prefeito, Pedro Taborda Desplanches, que cumpre agenda em Curitiba para o recebimento de ônibus escolares, informou que buscará apoio emergencial junto ao Governo do Estado. Contudo, a elevação contínua do nível da água ainda impede um diagnóstico completo dos danos. Segundo o chefe do Executivo municipal, a força da enxurrada comprometeu a mobilidade tanto na cidade quanto no campo.

"Já estamos levantando a situação para ver o que é possível fazer. Rodou ponte, bueiro, e precisamos esperar a água baixar para avaliar a real extensão dos estragos, pois a água continua subindo na avenida e nas margens do rio", afirmou o prefeito.





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Foto: divulgação/Prefeitura de Rio Branco do Ivaí Foto: divulgação/Prefeitura de Rio Branco do Ivaí

O temporal que alagou Rio Branco do Ivaí também causou estragos em outros municípios da região como Arapuã, Marilândia do Sul, Grandes Rios e Cruzmaltina. Diante da crise climática, Desplanches ressaltou a necessidade de uma força-tarefa política. "Na quarta-feira estávamos com quase todos os prefeitos aqui em Curitiba. Vamos ver com o governador o que é possível fazer para socorrer os municípios do Vale do Ivaí", destacou o prefeito, que deve chegar à cidade ainda hoje para comandar as ações de resposta.

Enquanto a chuva não dá trégua, a Prefeitura de Rio Branco do Ivaí, por meio da Defesa Civil, mantém o alerta máximo. A recomendação oficial é para que os moradores redobrem os cuidados e evitem transitar por áreas alagadas, encostas com risco de desmoronamento e estradas já comprometidas. As equipes operacionais do município seguem nas ruas para atender às ocorrências mais urgentes e auxiliar a população.





