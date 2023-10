Temporal afeta mais de 500 famílias em Ivaiporã e Jardim Alegre

Balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros aponta que pelo menos 510 famílias foram afetadas pela chuva de granizo em Ivaiporã e Jardim Alegre no final da tarde deste sábado (7). Moradores fizeram fila para receber lonas. (Veja o vídeo no final da matéria)

O temporal ocorreu por volta das 17 horas e provocou destelhamentos de casas e queda de árvores nas duas cidades. O vento forte também afetou o fornecimento de energia.



A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros ainda estão com as equipes nas ruas. Segundo o primeiro levantamento divulgado pelos bombeiros por volta das 19 horas, 300 famílias tiveram suas casas afetadas em Ivaiporã. Já em Jardim Alegre, até o momento, já são mais de 210 residências que sofreram danos com o temporal.

A prefeitura de Ivaiporã informou que está trabalhando para levantar o número de desabrigados e desalojados.

Já a Defesa Civil comunicou que os moradores de Ivaiporã que sofreram danos em suas residências podem ir até o quartel do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã para retirar lonas, para proteger temporariamente as suas casas. O quartel fica na Rua Apucarana, 135. Uma grande fila de moradores se formou no local.

Em comunicado à imprensa, o capitão Iveson Baron, subcomandante do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã, disse que os bombeiros seguem trabalhando com os recursos que têm em mãos, mas que as lonas já estão acabando.

“Estamos finalizando a distribuição de mais ou menos 30 rolos de lona de 100 metros aqui no quartel. Então, a lona está acabando. Assim que terminar, eu encerro a distribuição de lonas. Infelizmente, os recursos se acabaram aqui. E as equipes que estão mobilizadas aqui no quartel serão despachadas para apoio em corte de árvore e as próximas ocorrências decorrentes do nosso temporal”, disse o capitão.

Em Jardim Alegre, a distribuição de lonas é feita na Prefeitura, que fica na Rua Mariana Leite Félix, 800.

As equipes seguem trabalhando e pedem que qualquer emergência seja reportada por telefone ao Corpo de Bombeiros pelo número 193 e, à Defesa Civil, pelo número 199.

OUTRAS CIDADES

O Corpo de Bombeiros informou ainda que moradores de Lunardelli e Grandes Rios também relataram estragos trazidos pelo granizo e pelos fortes ventos. Ainda não há dados acerca de quantas pessoas foram afetadas nos municípios. Em Grandes Rios, boa parte da cidade está sem energia elétrica.



Veja o vídeo do granizo em Ivaiporã

