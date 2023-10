Temporal afeta mais 800 imóveis residenciais em Faxinal

Siga o TNOnline no Google News

Mais de 800 imóveis residenciais foram atingidos pela tempestade de granizo que atingiu Faxinal, no Vale do Ivaí, na noite de quinta-feira (26). Levantamento preliminar divulgado nesta sexta-feira (27) pela Defesa Civil do município confirma 12 famílias desabrigadas e 8 desalojadas. A Prefeitura já decretou situação de emergência e montou uma força-tarefa para atender às famílias.

Segundo o secretário de Administração, Francisco Ferreira, o Ral, mais de 60 bobinas de lonas foram distribuídas. “Infelizmente, temos que limitar a distribuição de lona para as famílias afetada porque não temos lona para todo mundo e já não tem para vender na cidade”, comenta, destacando que ainda chove muito, o que dificulta o atendimento e também a finalização do levantamento dos estragos.

O temporal atingiu a cidade por volta das 19 horas e durou pouco mais de 5 minutos. Os bairros Vila Nova e Vive Velha, Nossa Senhora de Fatima, Adram, Jardim São Pedro e Novo Faxinal foram os mais atingidos. “Mas praticamente toda a cidade foi atingida como ainda não conseguimos ir para todas as regiões, os números tendem a aumentar”, destaca.

Na escola Cecília Meireiles, que funciona em dualidade com a Escola Maria Muziol Jaroskevicz, as aulas foram suspensas porque o telhado foi bastante danificado. “Por motivo de segurança e por dificuldade de acesso à zona rural também suspendemos o transporte escolar”.

Segundo Ral, a Prefeitura centralizou o atendimento às famílias. Além de cadastrar as famílias afetadas, a administração criou uma central de doações. Interessados podem levar alimentos, roupas e produtos de limpeza diretamente na prefeitura. Doações em dinheiro podem ser feitas no Fundo Municipal de Assistência Social pelo CNPJ 1477425800150.

“Quem precisar de ajuda deve procurar a prefeitura para fazer cadastro de modo que possamos ter noção das famílias em situação de vulnerabilidade”, comenta.

Foto por Divulgação Temporal causou prejuízos na noite desta quinta-feira (26)

