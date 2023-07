Temporal afeta abastecimento em cidades do Vale do Ivaí; saiba quais

A Sanepar informa que as fortes chuvas e a queda de energia afetam o abastecimento de água em diversas cidades no Norte do Paraná nesta quinta-feira (13). Os sistemas de Cambira, Rio Bom e Cruzmaltina estão paralisados, sem prazo para retomar a produção de água.

continua após publicidade

O sistema de Faxinal voltou a ser operado, e o abastecimento deve se normalizar durante o dia, de maneira gradativa. Em Jardim Alegre, o abastecimento também está em recuperação, devido a um problema em um dos poços, registrado antes mesmo do temporal desta quarta-feira (12).

A empresa orienta a população a priorizar o uso da água para alimentação e higiene pessoal.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Temporal provoca queda de árvores em municípios da região; saiba mais

Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

Contato

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar.

Siga o TNOnline no Google News