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Tempo seco e temperaturas em elevação marcam a terça-feira em Ivaiporã

Simepar não prevê chuvas para a cidade; umidade relativa do ar pode chegar a 59% nos horários mais quentes

Escrito por Da Redação
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Tempo seco e temperaturas em elevação marcam a terça-feira em Ivaiporã
Autor Foto: Arquivo TN

Os moradores de Ivaiporã têm pela frente uma terça-feira (3) de tempo firme. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a probabilidade de chuva para o município é nula (0%), garantindo um dia propício para atividades ao ar livre.

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O dia começou com clima ameno: às 6h da manhã, os termômetros registravam 17°C, com sensação térmica de 16°C. No entanto, com o sol predominando desde as 05h40, as temperaturas sobem rapidamente. A partir das 13h, a cidade deve registrar a máxima de 28°C, que se manterá até por volta das 16h.

A umidade relativa do ar no município oscila bastante, variando entre 59% nas horas mais quentes e 99% nos períodos mais frescos. Os ventos sopram de forma leve a moderada, com velocidade média de 5 km/h, mas podem registrar rajadas de até 25 km/h ao longo do dia.

O fim de tarde e o início da noite trarão novamente um clima mais fresco para a cidade. O pôr do sol está previsto para as 18h42 e, até as 23h, a temperatura cairá gradualmente para a casa dos 22°C.

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