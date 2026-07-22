Tempo muda em Ivaiporã e chuva volta nesta quarta-feira (22)

Após sequência de dias ensolarados, instabilidade retorna com previsão de até 23,1 milímetros de chuva e máxima de 22°C

Após vários dias de tempo firme e calor à tarde, o tempo muda em Ivaiporã nesta quarta-feira (22). A previsão aponta céu encoberto, 98% de chance de chuva e acumulado de até 23,1 milímetros. A temperatura varia entre 15°C e 22°C.

Nas primeiras horas da manhã, os termômetros marcavam 17°C, com sensação térmica de 18°C. O vento soprava do sudeste (SE) a 4 km/h, com rajadas de até 7 km/h.

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Ao longo do dia, a nebulosidade aumenta e favorece a ocorrência de chuva principalmente a tarde. A umidade relativa do ar varia entre 54% e 99%, mantendo o ambiente abafado antes da chegada das precipitações.

O volume previsto de 23,1 milímetros pode provocar pancadas de intensidade moderada, entre a tarde e a noite. O sol nasce às 7h09 e deve se pôr às 17h59.

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Próximos dias

A tendência é de melhora gradual nas condições do tempo a partir de quinta-feira (23). As temperaturas voltam a subir ao longo da semana, com máximas previstas entre 23°C e 28°C até o fim de julho, embora ainda exista possibilidade de pancadas isoladas em alguns períodos.

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