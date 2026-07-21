Tempo em Ivaiporã: terça-feira será de sol e máxima de 26°C

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Dia começa com temperatura agradável e segue sem previsão de chuva em Ivaiporã

A terça-feira (21) começa com 18°C em Ivaiporã, segundo dados do Simepar. O dia será de tempo firme, com máxima prevista de 26°C, sem expectativa de chuva.

A umidade relativa do ar varia entre 48% e 70%. Os ventos sopram do sul a 7 km/h, com rajadas que podem chegar a 22 km/h, contribuindo para uma sensação agradável ao longo do dia.

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Nos próximos dias, o tempo continua estável e com temperaturas elevadas até quinta-feira.

Na sexta-feira (24), uma mudança no padrão do tempo provoca queda nas temperaturas, com máxima de apenas 19°C e mínima de 13°C.

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O fim de semana deve permanecer com madrugadas mais frias e tardes amenas, sem previsão de chuva.

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