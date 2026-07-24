Tempo em Ivaiporã: sexta-feira será chuvosa e com máxima de 18°C

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A chuva pode ocorrer ao longo de todo o dia. A temperatura permanece baixa, com umidade elevada e ventos moderados

A sexta-feira (24) será de tempo instável em Ivaiporã. A previsão do Simepar indica céu encoberto e chuva em diversos períodos do dia, com acumulado estimado de 13,1 milímetros e 98% de probabilidade de precipitação.

A temperatura varia entre 14°C e 18°C, mantendo a sensação de frio durante boa parte do dia. No início da manhã, por volta das 5h30. os termômetros marcavam 15°C, com sensação térmica de 14°C.

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A chuva deve ganhar força entre o fim da manhã e a tarde. Os maiores volumes estão previstos para as 9h (1,5 mm) e 14h (2,1 mm). Mesmo nos demais horários, há previsão de precipitação, ainda que de forma mais fraca.

A umidade relativa do ar permanece elevada, variando entre 79% e 97%, favorecendo o tempo fechado. Os ventos sopram com velocidade média de 11 km/h e rajadas que podem atingir 36 km/h.

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O sol nasce às 7h08 e se põe às 18h.

A tendência para os próximos dias é de elevação gradual das temperaturas. As máximas devem superar os 30°C no início de agosto.

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