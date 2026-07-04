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PREVISÃO DO TEMPO

Tempo em Ivaiporã: sábado será de sol e sem previsão de chuva

Temperatura chega aos 22°C durante a tarde. Semana continua com tempo seco e manhãs frias

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.07.2026, 07:48:12 Editado em 04.07.2026, 07:48:06
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Tempo em Ivaiporã: sábado será de sol e sem previsão de chuva
Autor Tempo firme e sem previsão de chuva - Foto: Foto: Reprodução/Imagem Ilustrativa

O tempo em Ivaiporã será de sol entre poucas nuvens neste sábado (4). A previsão indica mínima de 13°C, máxima de 22°C e nenhuma chance de chuva. O tempo firme deve favorecer as atividades ao ar livre.

A manhã começou com 13°C e sensação térmica igual à temperatura. A umidade do ar varia entre 66% e 96%, com ventos fracos de 4 km/h.

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A temperatura sobe ao longo do dia e atinge 22°C entre 13h e 16h. Depois, os termômetros voltam a cair, chegando a 15°C no fim da noite.

A probabilidade de chuva permanece em 0% durante todo o sábado. As rajadas de vento podem alcançar 11 km/h no período da tarde, sem alterar as condições do tempo.

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Próximos dias

Nos próximos dias, a previsão mantém o tempo seco em Ivaiporã. As máximas devem variar entre 19°C e 23°C. A quarta-feira (8) tende a ser o dia mais frio, com mínima prevista de 6°C e máxima de 19°C.

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