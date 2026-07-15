Tempo em Ivaiporã: confira a previsão para esta quarta-feira (15)
Quarta-feira terá manhã fria e tarde com temperatura mais amena, segundo a previsão
A quarta-feira (15) começou com frio em Ivaiporã. Às 4 horas, os termômetros registravam 8°C, mas a sensação térmica era de 6°C por causa do vento.
Ao longo do dia, a previsão indica tempo firme e sem chuva. A temperatura deve variar entre 7°C e 21°C, enquanto a umidade relativa do ar oscila entre 49% e 94%.
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O vento sopra do sudeste a 11 km/h, com rajadas que podem chegar a 40 km/h, o que reforça a sensação de frio nas primeiras horas da manhã.
O sol nasceu às 7h10 e deve se pôr às 17h56. Segundo a previsão, não há possibilidade de chuva durante esta quarta-feira em Ivaiporã.
Próximos dias em Ivaiporã
Após a manhã fria desta quarta-feira (15), nos próximos dias, o frio perde força e as temperaturas entram em elevação. As máximas devem ficar entre 25°C e 31°C até o fim de julho, mantendo o predomínio de tempo seco.
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