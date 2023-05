Tecer Teatro oferece oficina artística aos alunos de Marilândia do Sul

Marilândia do Sul recebeu esta semana a oficina ‘O Jogo Cênico como Motivação para a Descoberta do Teatro’ ministrada pelo ator Thadeu Peronne, as aulas foram realizadas dias 29 e 30, no Colégio Estadual Padre Ângelo Casagrande e contou com a participação de 25 alunos. A ação faz parte do projeto Kaza da Tecer Teatro de Curitiba que está circulando por oito municípios do estado por meio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (PROFICE) da Secretaria de Cultura do Paraná.

continua após publicidade

As apresentações do espetáculo na cidade, programadas para esta data, foram canceladas por conta de um incêndio em Faxinal, no local da apresentação, que destruiu o cenário e os equipamentos de som e luz da peça, no último dia 23. Apesar do incidente, as oficinas de teatro oferecidas pelo projeto foram mantidas.

- LEIA MAIS: Atleta marilandense é convoca da para Seleção Paranaense de Basquete

continua após publicidade

A circulação começou em Chopinzinho, passou por Ampére, Renascença, Marmeleiro, Mandaguaçu, Faxinal, Marilândia do Sul e termina esta semana em Araruna.

O projeto conta com apoio da Copel e apoio institucional das Prefeituras Municipais de: Chopinzinho, Ampére, Renascença, Marmeleiro, Mandaguaçu, Faxinal, Marilândia do Sul e Araruna.

Siga o TNOnline no Google News