Taxista é acusada de ter furtado R$ 11 mil de idosa em Jandaia do Sul

Imagem Ilustrativa - A PM de Jandaia do Sul atendeu a ocorrência e orientou a idosa e o filho, que mora em Apucarana

Uma idosa, de 77 anos, que mora sozinha numa casa no centro de Jandaia do Sul, no norte do Paraná, procurou a Polícia Militar nesta quarta-feira (17) para denunciar uma taxista, que teria furtado uma bolsa com R$ 11 mil em dinheiro.

A vítima relatou aos policiais que ela havia chamado a mulher, que é taxista na cidade, para que ela fizesse um serviço para ela. A idosa disse que chamou a taxista para que ela fosse até o PAM Municipal para buscar um remédio.

Conforme o boletim da PM, a partir da narrativa da vítima, a mulher taxista teria chegado ao endereço da idosa e entrou no quintal, mas a taxista chegou acompanhada de uma outra pessoa. Ambos teriam ficado próximos a uma janela aberta, na frente da casa. A idosa, no interior da residência, foi para outro cômodo para pegar a identidade para entregar à taxista.

A idosa disse que só depois percebeu que uma bolsa pequena, de cor vermelha, onde tinha aproximadamente R$ 11 mil, havia desaparecido. A bolsa estava próxima da janela onde a taxista e o acompanhante ficaram esperando-a.

A vítima contou aos policiais que ainda chegou a telefonar mais tarde para a taxista, que disse que estaria em Maringá. A idosa registrou a queixa, inclusive na Polícia Civil, que deve investigar o caso. A idosa foi orientada e a PM chegou a fazer contato com o filho dela, morador de Apucarana, que também recebeu orientações da Polícia Militar.

