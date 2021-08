Da Redação

Tamanduá Mirim "visita" madeireira em Borrazópolis; assista

Um tamanduá mirim surpreendeu trabalhadores de uma madeireira de Borrazópolis nesta terça-feira (31). O bichinho, um animal silvestre comum na fauna da região, estava dentro do barracão onde acontece o beneficiamento da madeira, dormindo em um cantinho, e não se espantou com o entra a sai das pessoas que trabalham ali.

De acordo com Inadra Darros, filha do proprietário da madeireira e que também trabalha no local, foi feito contato com os bombeiros para a retirada do animal, porém, até o final da tarde, ninguém havia aparecido. "Ele está aqui o dia todo, quietinho, dormindo. As vezes vira com a barriga pra cima, as vezes estica as patas, mas não sai do cantinho que arranjou", disse Iandra.

"Nosso medo é que ele atravesse a rodovia ou então, que nossos cachorros peguem ele, por isso pedimos para alguém fazer a retirada segura, devolver ele para a mata", explicou a jovem.

Esta é a segunda vez que um tamanduá-mirim aparece em Borrazópolis. No ano passado, uma academia de ginástica também recebeu a visita inusitada.

Resgate

De acordo com a Polícia Militar Ambiental, os donos do local foram orientados e caso o animal ainda esteja por lá nesta quarta-feira, será capturado e devolvido ao seu habitat.

"Conversei com a responsável pela madeireira e pelo que ela me disse o animal está tranquilo, dormindo inclusive, e sem ferimentos. Provavelmente ele é da região e quando escurecer vai sair atrás de alimentos. Orientei para deixar os animais domésticos longe dele e se por acaso até amanhã ele continuar por lá, iremos buscar", informou o subtenente Prado da PMA.

Tamanduá Mirim

Segundo o biólogo Fernando Felipe Rodrigues, o Tamanduá Mirim convive no Brasil com mais duas espécies, o Tamanduá Bandeira e o Tamanduá Seda, descoberto recentemente. A alimentação desses animais é exclusiva de formigas e cupins, então são predadores naturais, fazendo controle da proliferação destes insetos. Uma das características dele é o formato das unhas, que tem formato de foice e são fortes para que ele possa buscar seu alimento. Essas unhas também podem ser utilizadas para defesa, caso o animal se sinta ameaçado. A espécie é bastante comum na fauna da região.

Assista:

