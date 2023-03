Tabacaria e bar de Jandaia são fechados após operação da PM

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Foi realizada na noite desta sexta-feira (3), das 19h30 às 22h30, em Jandaia do Sul, a Operação AIFU, da Polícia Militar (PM). A equipe contou com o apoio da da Vigilância Sanitária, do Conselho Tutelar e da Defesa Civil durante a atividade. De acordo com a polícia, foram abordadas 87 pessoas, que estavam em seis estabelecimentos da cidade.

continua após publicidade .

Uma tabacaria e um bar, conforme informações da PM, foram fechados por falta de alvará de funcionamento. Os estabelecimentos só serão reabertos após regularização. Em um dos locais foram apreendidos cigarros eletrônicos. No entanto, a quantidade não foi divulgada pela equipe policial.

Patrulhamento

continua após publicidade .

A Polícia Militar (PM) realizou nesta sexta-feira (3) patrulhamento em vários colégios de Apucarana e região, no intuito de passar maior segurança aos pais e alunos das instituições de ensino.

Entre os locais visitados estão os colégios Padre José de Anchieta, Nilo Cairo, Padre José Canale, em Apucarana; o Colégio Rosa de Lúcia Calçavara e César Lattes, em Cambira; o Colégio Tomé de Souza, em Novo Itacolomi; Colégio Estadual João Prath, em Mauá da Serra; a Escola Municipal José Ramos de Oliveira, no Pirapó; o Colégio Estadual de Marumbi; e o Colégio Estadual João Paulo I, em Bom Sucesso.

Siga o TNOnline no Google News