Susto: ônibus com trabalhadores tomba em Califórnia

Um ônibus que transportava nove trabalhadores tombou em Califórnia, na manhã desta quarta-feira (15). O coletivo estava no final da Rua América, no bairro conhecido como 'Buracão', quando o acidente aconteceu.

Trabalhadores contaram que o ônibus 'morreu' ao subir a rua, depois começou a descer e tombou. Antes do coletivo cair no buraco, algumas pessoas conseguiram saltar do veículo.

Uma jovem passageira de 18 anos e o motorista, que ainda não teve a idade revelada, sofreram ferimentos leves. Trabalhadores que saltaram do ônibus sofreram escoriações pelo corpo e receberam atendimento médico do município.

O ônibus é de uma empresa terceirizada de Rolândia, que realiza o transporte de trabalhadores. Reportagem em atualização.