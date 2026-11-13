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FALSIFICAÇÃO

Suspeitos usam notas falsas de R$ 200 no comércio de Lunardelli e Jardim Alegre e fogem

Homens aplicaram o golpe em um estabelecimento de Lunardelli e, logo na sequência, tentaram fazer o mesmo em Jardim Alegre

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Suspeitos usam notas falsas de R$ 200 no comércio de Lunardelli e Jardim Alegre e fogem
Autor Foto: Raphael Ribeiro/BCB/Divulgação

A Polícia Militar realiza buscas por três homens suspeitos de repassar cédulas falsas de R$ 200 no comércio de Lunardelli e Jardim Alegre, no Vale do Ivaí, nesta quinta-feira (12). Os indivíduos, que utilizam um veículo Hyundai HB20 de cor cinza, conseguiram fugir após duas tentativas de golpe na região, mas a ação foi flagrada por câmeras de segurança.

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A primeira ocorrência foi registrada no final da manhã, em um estabelecimento localizado na Avenida Dom Pedro Segundo, em Lunardelli. Dois dos suspeitos entraram no local e compraram cerca de R$ 20 em produtos, pagando com a nota falsificada de R$ 200. Após entregar o troco, o gerente do comércio analisou a cédula, percebeu características de falsificação e foi atrás dos indivíduos, que já estavam no pátio de um posto de combustíveis nas proximidades.

Ao serem confrontados pelo funcionário, os suspeitos devolveram as mercadorias e o dinheiro do troco, mas deixaram a nota falsa para trás. Em seguida, eles entraram rapidamente no HB20 cinza, onde um terceiro comparsa já os aguardava, e fugiram. O circuito de monitoramento do estabelecimento gravou tanto o momento da compra quanto a movimentação dos homens no posto, imagens que serão utilizadas nas investigações.

Enquanto a equipe da PM de Lunardelli realizava diligências pela rodovia em direção a Jardim Alegre, recebeu informações de que o mesmo grupo havia tentado aplicar o golpe no município vizinho. Lá, os criminosos tentaram comprar um cabo de celular utilizando outra cédula supostamente falsa. A vendedora da loja, no entanto, desconfiou do dinheiro e impediu o crime alegando que não tinha troco para realizar a venda, acionando a polícia logo depois.

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Apesar do cerco e do patrulhamento intensificado pelas vias da região, as equipes policiais não conseguiram localizar o veículo ou os suspeitos até o momento. A cédula falsa de R$ 200 apreendida em Lunardelli foi recolhida e encaminhada à delegacia competente para as providências legais cabíveis.

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´polícia Crime Jardim Alegre Lunardelli Notas falsas
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