Suspeitos são flagrados em Ivaiporã empurrando carro para furtá-lo

Um jovem foi preso e um adolescente apreendido após serem flagrados empurrando um carro para furtá-lo. O caso foi na noite de domingo (23), por volta das 20 horas, em Ivaiporã, na região Centro Norte do Paraná.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a guarnição estava em patrulhamento pela Rua Plácido Miranda, quando foi abordada por uma mulher que disse aos policiais ter visto dois indivíduos empurrando um Gol prata próximo ao numeral 270. Ela relatou ainda que os suspeitos conseguiram abrir o veículo e estavam tentando furtá-lo.

De posse das informações a equipe localizou os suspeitos próximo a Igreja Santíssima Mãe de Deus, um jovem de 20 anos e um adolescente de15 anos. Na abordagem, um dos indivíduos, confessou que estavam tentando furtar o Gol.

Diante do exposto ambos os indivíduos foram encaminhados pela equipe até a testemunha que reconheceu os dois indivíduos. Na sequência, os abordados foram encaminhados até a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil para as providências de polícia judiciária.

O veículo foi guinchado até a delegacia tendo em vista que estava exposto na rua com as portas abertas. O proprietário do carro, que segundo a testemunha reside na Rua Placídio Miranda até o término da ocorrência, não tinha sido localizado.

