Suspeitos são flagrados e PM interrompe compra de drogas em Cambira

Cerca de 40 gramas de maconha foram apreendidas

No início da noite desta quinta-feira (30), uma equipe da Polícia Militar do Paraná (PMPR) flagrou dois suspeitos e impediu a compra e venda de drogas na cidade de Cambira, no Vale do Ivaí. O caso foi registrado na Rua das Camélias, por volta das 18h16.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais avistaram dois homens na rua, no exato momento em que um deles passava uma nota de R$ 5 para o outro indivíduo. Ao verem a viatura, os jovens ficaram nervosos e, então, foram abordados pelos PMs.

Durante a busca pessoal, foi encontrado no bolso do shorts de um deles 15,71 gramas de substância análoga a maconha. Com o outro homem a polícia achou apenas 1,74 gramas da droga. O segundo suspeito confirmou que estava realizando a compra no momento em que a PM passou pelo local.

Ao ser questionado, o traficante afirmou que mais quantidades da droga estavam em sua residência. Ele permitiu a entrada da equipe, que encontrou mais 23,76 gramas da substância. Os dois homens foram encaminhados para a Central de Flagrante da 17ª SDP.

No total foram apreendidas 40,69 gramas da droga, além de R$ 37 e dois aparelhos celulares.

