Suspeitos são detidos após fazerem compras com notas falsas em Jandaia

Cinco notas falsas de R$ 100 e dinheiro trocado dos criminosos foram apreendidos

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem e apreendeu um adolescente, na tarde desta quarta-feira (14), após eles realizarem compras em estabelecimentos comerciais de Jandaia do Sul, no norte do Paraná, utilizando notas falsas.

Um comerciante chamou a PM depois que percebeu que sua loja havia vendido aos suspeitos um saco de ração. Segundo a vítima, o produto levado custou R$ 20 e os criminosos usaram uma nota de R$ 100 falsa para pagar.

Com a ajuda da câmera de segurança do estabelecimento, a polícia conseguiu identificar e localizar um dos suspeitos na Rua José de Souza Cavalcante, no bairro Nova Jandaia. O rapaz, que estava com R$ 371, admitiu aos policiais o crime e informou a residência do comparsa, localizada na mesma rua.

A polícia foi à casa do parceiro e, com ele, encontrou mais cinco notas falsas de R$ 100. À equipe policial, os autores ainda informaram que também haviam gastado uma das notas, no mesmo valor, em uma mercearia, onde eles compraram duas garrafas de refrigerante, que também custaram R$ 20 e eles receberam troco de R$ 80.

Um foi preso e o outro, um menor, apreendido, segundo a Polícia Militar, que encaminhou os criminosos à delegacia de Jandaia do Sul. As sete notas falas, além do dinheiro trocado encontrado com um dos ladrões, foram apreendidas.

