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VIOLÊNCIA

Suspeitos invadem casa e põem fogo em sofá em Faxinal

Moradora controlou as chamas antes que se espalhassem e apontou histórico de ameaças

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Suspeitos invadem casa e põem fogo em sofá em Faxinal
Autor Foto: Reprodução

Uma mulher viveu momentos de susto na madrugada desta terça-feira (13) após ter a propriedade invadida no Jardim Santa Helena, em Faxinal. Invasores atearam fogo em um sofá que estava na área externa do imóvel.

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A própria moradora percebeu o início do incêndio e conseguiu apagar as chamas rapidamente, evitando que o fogo atingisse a estrutura da residência e colocasse a família em risco.

Em conversa com os policiais militares que atenderam ao chamado, a mulher relatou que possui desavenças antigas com duas pessoas e que já vinha sofrendo ameaças recentes. Ela suspeita que a dupla seja a responsável pela ação criminosa.

A moradora e os filhos receberam orientações da equipe policial quanto às medidas de proteção e aos procedimentos para formalizar a denúncia. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

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ameaças incendio investigação policial Jardim Santa Helena segurança residencial violência domestica
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