Suspeitos de tráfico de drogas são presos com cocaína em Faxinal

A Polícia Militar (PM) após diligências logrou êxito em prender duas pessoas, uma mulher e um homem, suspeitos de tráfico de drogas, em Faxinal. Foram apreendidos 10 invólucros de cocaína que pesaram quatro gramas, dinheiro, além de outros objetos de procedência duvidosa.

A situação foi por volta das 23 horas, na Rua José do Espírito Santo, na localidade Faxinalzinho. A ação policial teve início por meio de denúncias, a equipe ROTAM juntamente com equipe RPA de Faxinal se deslocaram ao endereço e na chegada foi possível visualizar a movimentação em um bar.

Ao notarem a presença policial, uma mulher que trajava blusa vermelha e calça jeans saiu correndo do bar e entrou no quintal de uma casa ao lado, e dispensou um objeto ao chão.

Foi realizado acompanhamento até que ela já sem rota de fuga, entrou na casa e se deitou em uma cama e fingiu estar dormindo com um idoso. O homem confirmou que conhecia a mulher, no entanto, ela não residia no local e desconhecia o motivo pelo qual entrou na sua casa correndo e deitou na cama.

Ao ser questionada sobre o motivo da fuga, a mulher respondeu que foi por medo, e dispensou uma embalagem de fumo, porém, com nove buchas de cocaína, pesando 2,830 gramas.

Durante a abordagem aos demais que estavam no bar, foi localizada uma bucha de cocaína pesando 240 miligramas, idêntica às que foram dispensadas pela autora.

Os abordados foram questionados e um homem assumiu a posse da droga, e afirmou que havia comprado a droga da autora.

Diante dos fatos, os envolvidos foram presos e encaminhados a Delegacia de Polícia Civil de Faxinal para as providências de polícia judiciária.

