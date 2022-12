Suspeitos de tentativa de rapto de crianças mobiliza PM no Vale

Da Redação

Placas da caminhonete da família de Paranavaí foram expostas nas redes sociais

Um casal foi parar na Delegacia de São João do Ivaí após um mal entendido envolvendo um suposto rapto de crianças na cidade e também em Lunardelli e Jardim Alegre, no Vale do Ivaí. Conforme as denúncias, o homem e a mulher estavam circulando pelas ruas da cidade em uma Chevrolet S10. No entanto, nesta sexta-feira (31), Davi e Thamiris, que são de Paranavaí, procuraram a Polícia Militar (PM) para esclarecer a situação. Os dois estavam acompanhados da filha.

De acordo com o homem, as placas de seu veículo foram expostas através de vídeos e fotos espalhadas nas redes sociais, e que isso estava prejudicando seu trabalho e a imagem de sua família. Ele contou que é vendedor de utensílios domésticos, sai pela região vendendo os produtos de casa em casa, e que não tem relação alguma com rapto de crianças. Segundo Davi, a família está na cidade há 30 dias e chegou a alugar um quarto em uma casa localizada em São João do Ivaí.

"Somos pessoas de bem e espero que vocês não acreditem nas histórias que estão falando sobre a gente pela internet", acrescenta Davi.

Denúncia

Conforme informações de testemunhas, o marido e a mulher estavam circulando em uma Chevrolet S10 e chegaram a ser seguidos por uma pessoa com um facão. A denúncia é de que eles seriam os autores de tentativas de rapto de crianças em Lunardelli e São João do Ivaí, a exemplo do que aconteceu em Jardim Alegre.



O caso de Jardim Alegre foi registrado pela Polícia Militar (PM) com relato de uma mulher, que foi até o destacamento no dia 27 de dezembro, relatando que no dia 24 de dezembro, sua filha, de 5 anos, passou o dia na casa do avô, mas que das 10 horas às 10h40, seu avô entrou, rapidamente na casa, deixando a criança em um balanço no quintal. Ao retornar, conforme o relato, o homem viu uma mulher loira de braços estendidos para a menina, que supostamente queria pegá-la.

Na rua da casa, a família viu uma caminhonete preta e com a porta aberta, tendo como condutor, um homem com várias correntes no pescoço, a esperava. Ainda de acordo com as informações repassadas para a polícia, o morador deu um grito com a suspeita, a qual entrou na referida caminhonete e fugiu.

Depois deste fato, pelas redes sociais, vários comentários foram feitos com denúncias de fatos parecidos em Manoel Ribas e outras cidades. No caso de São João, o casal seria de ciganos. Estamos aguardando mais detalhes.

Com informações Blog do Berimbau e Canal HP.

