Suspeitos de participação de roubo a ônibus são presos em Lunardelli

Da Redação

Imagem ilustrativa

Em continuidade as diligências de um roubo a ônibus de turismo na BR-369, na região de Uraí e Bandeirantes, equipes da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) conseguiram localizar e prender na sexta-feira (28), dois homens suspeitos de participação no crime.

Anteriormente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a PMPR na cidade de Tamarana localizaram objetos roubados, sendo observado que um Fiat/Cronos cinza se evadiu do local entrando nas rodovias na área da 6ª CIPM.

Após um trabalho de troca de informações com a PRF, setor de inteligência da 6ª CIPM e com as demais equipes de área, realizou diligências por toda a extensão da rodovia.

No início da noite, por volta das 18h40, a equipe RPA de Jardim Alegre, logrou êxito em localizar um Cronos cinza na PR-082, sendo então feito o acompanhamento e dada a abordagem juntamente com a equipe da P2.

Em busca pessoal foi encontrado no bolso de um dos abordados várias joias, como alianças em ouro, anéis, brincos e pingentes, assim como na sua carteira documentos diversos e o valor de R$ 262,60.

Com o outro abordado foi localizado na sua carteira diversos documentos, cartões de banco e a quantia de R$ 844,00 em espécie.

No veículo havia várias mochilas e malas de viagem com vários objetos, roupas novas com etiquetas, roupas usadas, algumas joias, bebidas, brinquedos e medicamentos.

Questionados entraram em diversas contradições, não sabendo dar informações precisas sobre as malas localizadas e a quem pertenciam os objetos. Em contato com a PRF, e confrontado objetos localizados de imediato foram reconhecidos como objetos pertencentes ao do roubo acontecido na madrugada, e idênticos aos localizados na cidade de Tamarana como também reconhecido o veículo que se evadiu do local.

Em consulta ao sistema foi constatado que um dos abordados possui passagem por roubo a ônibus, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão aos envolvidos, foram juntamente com objetos e veículo conduzidos até a delegacia de São João do Ivaí para providências cabíveis.

Durante as diligências pela extensão da rodovia, participaram da operação equipes de Ivaiporã, Jardim Alegre, Lunardelli, São João do Ivaí, P2 e a equipe da Rotam.

