Suspeitos de matar idoso a machadadas são presos em Cândido de Abreu

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu no domingo (22) duas pessoas suspeitas de matar um homem a machadadas em Cândido de Abreu, no centro-sul do Paraná. A vítima identificada como Raimundo Farias, de 67 anos, foi morto na madrugada, no bairro Monte Verde.

Segundo a delegada Juliana Cordeiro, após a equipe de investigação coletar as informações, os suspeitos, um homem e a esposa da vítima foram presos em menos de oito horas depois do crime. O homem confessou o crime no interrogatório, a mulher negou envolvimento no fato.

O acusado relatou que a motivação do crime foi por conta de Raimundo lhe ameaçar em razão de um caso que ele teria com a esposa da vítima.

Ainda de acordo com a delegada, a mulher já havia sido presa anteriormente por ter jogado água quente no idoso e estava em liberdade provisória. A arma do crime foi encontrada com resquícios de sangue e apreendida.

