Suspeitos de assassinar empresário do Vale do Ivaí são presos pela PC

O empresário foi encontrado em uma estrada rural

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com a Polícia Militar (PMPR), prendeu duas pessoas suspeitas de envolvimento no assassinato de um empresário do Vale do Ivaí. Márcio Ribeiro Lourenço era morador de Manoel Ribas, e foi encontrado morto dentro de um carro na manhã desta sexta-feira (5).

Após um levantamento conjunto de informações, as autoridades descobriram que um dos suspeitos do crime teria fugido para Curitiba. O homem foi preso na capital do Estado. Já em Manoel Ribas, uma mulher também foi presa pelo homicídio.

O empresário, que atuava no ramo funerário, foi encontrado morto com sinais de disparos por arma de fogo. O corpo foi localizado em uma estrada rural da Comunidade São Pedro. Conforme apurações iniciais, uma familiar da vítima também foi encontrada ferida.

Até o momento desta publicação, não haviam informações sobre as motivações do crime. As autoridades responsáveis seguem investigando o caso. As informações são do Blog do Berimbau.

