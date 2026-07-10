Suspeito rompe tornozeleira, tenta fugir da polícia e acaba preso em Jandaia

Homem confessou que tentou escapar porque sua advogada o havia alertado sobre um mandado de prisão em seu nome

Na noite de quinta-feira (9), um homem foi detido no centro de Jandaia do Sul após fugir de uma abordagem policial e resistir à prisão. O suspeito, que deveria estar sendo monitorado pela Justiça, estava sem a tornozeleira eletrônica e foi flagrado com uma grande quantia em dinheiro nos bolsos.

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A ocorrência teve início na Rua João Dias do Nascimento, quando uma equipe policial realizava rondas pela região e notou um carro preto ocupado por três pessoas. Ao perceber a aproximação da viatura, um dos passageiros tentou esconder o rosto, atitude que chamou a atenção dos agentes.

Ao notar que seria abordado, o motorista do veículo acelerou na tentativa de escapar, mas foi obrigado a parar cerca de 300 metros depois, após os policiais acionarem os giroscópios e as sirenes. Assim que o carro estacionou, o passageiro suspeito desceu rapidamente e começou a correr pela calçada.

Os policiais iniciaram a perseguição e conseguiram alcançar o homem logo em seguida. No entanto, ele ignorou as ordens da equipe e passou a resistir de forma agressiva à abordagem, obrigando os agentes a utilizarem técnicas de imobilização para conseguir contê-lo e algemá-lo em segurança.

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Já detido, o suspeito confessou que tentou escapar porque sua advogada o havia alertado sobre um mandado de prisão em seu nome, gerado justamente por ele ter quebrado e removido sua tornozeleira eletrônica.

Durante a revista pessoal, a polícia encontrou R$ 3.150,00 em dinheiro vivo com o homem, divididos em várias notas. Ao ser questionado, ele alegou que o valor era fruto da venda de um telefone celular. Durante as buscas, um aparelho azul foi localizado no interior do veículo.

Os outros dois ocupantes do carro foram revistados e, como nada de ilegal foi encontrado, acabaram liberados no local. Porém, os policiais constataram que o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Por conta da irregularidade, o veículo foi apreendido e guinchado até o pátio da PM.

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O homem preso recusou atendimento médico e foi encaminhado diretamente à delegacia de Jandaia do Sul. Ele deverá responder pelos crimes de desobediência e resistência, além de ter que prestar esclarecimentos sobre a violação do monitoramento eletrônico e a origem do dinheiro apreendido.