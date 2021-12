Da Redação

Suspeito morre após confronto em Mauá da Serra

Um confronto entre policiais militares e suspeitos acabou com pelo menos um baleado na tarde desta quarta-feira (22) no município de Mauá da Serra. Um homem foi baleado e morreu no local. Outros dois homens teriam fugido da PM em meio a uma mata entre Mauá da Serra e Marilândia do Sul.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foram acionadas para o local, que conta com o trabalho de viaturas da Rotam de Apucarana, Jandaia do Sul e até o helicóptero da Polícia Militar, que ajuda nas buscas.

A PM recebeu denúncias de que os suspeitos estavam ateando fogo em um carro, próximo da linha férrea. Quando a equipe chegou, aconteceu um confronto. No local onde o veículo estavam os policiais encontraram objetos que seriam furtados e até carne de porco.