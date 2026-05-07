Suspeito foge para mata e abandona 40 pedras de crack em São Pedro do Ivaí

Na noite de quarta-feira (6), um motociclista fugiu da Polícia Militar (PM) após ser flagrado com dezenas de porções de crack no centro de São Pedro do Ivaí (PR). O suspeito escapou por uma área de mata, deixando para trás a droga, dinheiro e o próprio veículo.

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A ocorrência teve início na Rua Maria Thereza, quando a equipe policial decidiu abordar uma motocicleta porque o passageiro viajava sem capacete. Durante a revista no condutor, um homem de 37 anos com histórico criminal, os agentes encontraram cerca de 40 pedras de crack prontas para venda em um dos bolsos. Com ele, também havia uma pedra maior da mesma droga, uma sacola com o entorpecente ainda não preparado, dinheiro trocado e um celular.

Enquanto a polícia continuava as buscas para garantir que não havia mais materiais ilegais, o motociclista conseguiu se soltar e correu em direção a um matagal próximo. Ele ignorou as ordens de parada dos agentes e desapareceu em meio à vegetação, não sendo mais localizado.

O passageiro da moto, de 36 anos, também passou por revista, mas não portava nada ilegal e não era procurado pela Justiça. Contudo, devido à tensão do momento, ele começou a passar mal. O homem explicou aos policiais que tem diabetes e possui parte de um dos pés amputada. Diante da situação, a polícia chamou uma ambulância, que o levou para receber atendimento no hospital municipal.

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Como a motocicleta estava com os impostos e taxas atrasados, ela foi apreendida e levada ao pátio de trânsito. Já as drogas, o dinheiro e o celular abandonados pelo suspeito foram encaminhados à delegacia de Jandaia do Sul, que agora ficará responsável pelas investigações.