Suspeito foge, joga moto contra viatura e fere policial em Kaloré

Um homem de 37 anos foi preso no final da tarde de segunda-feira (3), em Kaloré, após protagonizar uma intensa perseguição que resultou em danos a um veículo oficial e agressão a um militar. A situação começou na região central da cidade, quando a equipe tentou abordar o suspeito, que já era investigado pela venda de entorpecentes na região.

-LEIA MAIS: Idoso é amarrado em roubo a sítio de Apucarana; dupla estava armada e levou carro

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ao receber a ordem de parada, com o acionamento da sirene e do giroflex, o motociclista iniciou uma fuga em alta velocidade pelas vias urbanas, colocando em risco a vida de pedestres e de outros motoristas. Durante o trajeto, que incluiu acessos a estradas de terra e bairros residenciais, o homem fingia que iria encostar a moto para se entregar, mas voltava a acelerar assim que os policiais se aproximavam. Os agentes também notaram que ele levava as mãos à cintura repetidamente, indicando a tentativa de jogar fora algum material ilícito pelo caminho.

A perseguição só terminou quando o indivíduo entrou com o veículo em uma propriedade particular sem saída. Sem ter como avançar, ele desceu rapidamente e arremessou a motocicleta de propósito contra o carro da polícia, quebrando o para-choque dianteiro. Em seguida, tentou escapar a pé pulando cercas do terreno, mas enroscou-se em uma delas e caiu. Ao ser alcançado, lutou contra a equipe e desferiu chutes, machucando a perna de um dos policiais antes de ser finalmente imobilizado e algemado.

Visivelmente alterado e aparentando estar sob efeito de drogas, o homem alegou que fugiu apenas porque a moto estava com os documentos atrasados. Logo depois, afirmou estar passando mal e foi levado ao Hospital Municipal. Na unidade de saúde, segundo a polícia, ele causou um grande tumulto, gritando, desobedecendo a escolta e exigindo a presença de um advogado e de familiares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após ser examinado por um médico, que constatou apenas arranhões leves de um acidente anterior, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia. A motocicleta foi apreendida.