Suspeito engole cocaína para esconder da PM e vai parar no hospital

Um homem foi preso na noite de terça-feira (17) suspeito de tráfico de drogas, em Ivaiporã, na região Centro Norte do Paraná. Ao ser abordado pela Polícia Militar, ele engoliu duas buchas de cocaína, o detido foi encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi realizado exames.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe da ROTAM localizou o suspeito saindo da casa dele na Rua Suburbana. A residência tem várias denúncias de intenso tráfico de drogas registrada no setor de inteligência da 6ª CIPM.

Quando ele avistou a viatura, enfiou a mão em seu bolso rapidamente, o que gerou suspeição, sendo então realizada abordagem. No bolso da bermuda do suspeito foi encontrado pelos policiais uma bucha de cocaína pesando 550 miligramas. Ainda na abordagem foi localizado e apreendido R$142,00 e um celular.

Na residência dele, foi encontrado um invólucro com 10 gramas de crack e um tijolinho, e mais quatro buchas de cocaína com peso total de 9,870 gramas. Também foi localizada uma balança de precisão, um pires, três colheres e duas facas com resquícios destes entorpecentes, e ainda um potinho contendo fermento em pó utilizado para aumentar o volume da cocaína.

Durante a confecção do BOU na sede da 6ª CIPM, o autor relatou que ao avistar a viatura engoliu duas buchas de cocaína. Ele então foi encaminhado a UPA de Ivaiporã, onde foi feito exame de imagem e constatado pelo médico de plantão que os dois invólucros já estavam em seu intestino e foi medicado.

Sendo então liberado para Polícia Militar que deu continuidade das providências cabíveis ao caso.

