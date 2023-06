Suspeito é preso após esfaquear homem em São João do Ivaí

Um homem foi preso em flagrante por tentativa de homicídio em São João do Ivaí no centro norte do Paraná, após esfaquear outro homem. O crime ocorreu na madrugada deste sábado (03-05) por volta das 2 horas.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a equipe de serviço foi acionada via Copom para deslocar para uma casa no centro da cidade, pois um homem teria recebido uma facada na região do tórax.

A vítima relatou aos policiais que o agressor havia entrado em seu terreno. Quando ele foi advertir o autor levou uma facada no peito no lado superior esquerdo e em seguida o agressor se evadiu do local.

De pronto o rapaz correu para a casa de sua mãe que acionou o Samu[IM1] e a PM. O homem foi socorrido e levado ao Hospital Municipal de São João do Ivaí.

Os policiais realizaram buscas e localizaram o autor na Rua Cesar Lates sendo observado que suas mãos estavam ensanguentadas.

Sendo dada voz de prisão ele resistiu a o trabalho da equipe, a qual precisou fazer uso de força para contê-lo.

Após contido o autor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

