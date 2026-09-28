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INVESTIGAÇÃO

Suspeito é preso após denúncia de abuso sexual contra menina de 12 anos em Ivaiporã

Mãe e adolescente relataram à Polícia Militar que o homem teria praticado atos sexuais contra a vítima

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Suspeito é preso após denúncia de abuso sexual contra menina de 12 anos em Ivaiporã
Autor Suspeito foi levado a Central de Flagrantes - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um homem foi preso na madrugada desta segunda-feira (28), em Ivaiporã, após uma denúncia de abuso sexual contra uma adolescente de 12 anos, no Jardim Nova Porã. Segundo a Polícia Militar, a mãe e a vítima relataram os supostos atos.

A equipe foi acionada pelo Copom e encontrou o suspeito no local. Os policiais fizeram uma busca pessoal, mas não encontraram nenhum objeto ilícito com ele.

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LEIA MAIS: Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta segunda-feira (28)

Conforme o relato da mãe e da adolescente, o homem teria praticado atos de cunho sexual contra a vítima. Elas também informaram sobre uma tentativa anterior.

Diante da denúncia, os policiais deram voz de prisão ao suspeito. Ele foi levado para a sede da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar.

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Depois, o homem foi encaminhado à Central de Flagrantes de Ivaiporã. O caso será apurado pelas autoridades.

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abuso sexual denuncia ivaipora JUSTIÇA POLICIA MILITAR segurança pública
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