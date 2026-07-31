Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
TIROTEIO

Suspeito é morto e policial fica ferido em confronto armado no Vale do Ivaí

Ocorrência registrada na noite desta sexta-feira (31), em Arapuã, teria deixado também outras vítimas feridas

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.07.2026, 20:44:34 Editado em 31.07.2026, 21:40:03
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Suspeito é morto e policial fica ferido em confronto armado no Vale do Ivaí
Autor As circunstâncias do confronto ainda estão sendo apuradas - Foto: Reprodução/Blog do Berimbau

ATUALIZAÇÃO: Foi confirmada a morte do policial militar Kauã Gabriel Darodda Magioni, o cabo Magioni

Um policial militar foi baleado na cabeça durante um confronto com suspeitos na noite desta sexta-feira (31), em Arapuã, no Vale do Ivaí. Um dos suspeitos teria morrido no local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: 'Vida acontecendo e nós vivendo': o último post de Ana Paula antes de morrer em Sapopema

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Até o momento, a 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) não divulgou informações sobre a ação policial, que segue em andamento.

Segundo o Blog do Berimbau, também há relatos de outras pessoas feridas durante a ocorrência, mas o número de vítimas e o estado de saúde dos envolvidos ainda não foram divulgados.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As circunstâncias do confronto ainda estão sendo apuradas. Equipes policiais permanecem no local e a área foi isolada.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
´polícia Arapuã Conflito NOTÍCIAS segurança pública
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV