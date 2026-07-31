Suspeito é morto e policial fica ferido em confronto armado no Vale do Ivaí

Ocorrência registrada na noite desta sexta-feira (31), em Arapuã, teria deixado também outras vítimas feridas

ATUALIZAÇÃO: Foi confirmada a morte do policial militar Kauã Gabriel Darodda Magioni, o cabo Magioni



Um policial militar foi baleado na cabeça durante um confronto com suspeitos na noite desta sexta-feira (31), em Arapuã, no Vale do Ivaí. Um dos suspeitos teria morrido no local.

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Até o momento, a 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) não divulgou informações sobre a ação policial, que segue em andamento.

Segundo o Blog do Berimbau, também há relatos de outras pessoas feridas durante a ocorrência, mas o número de vítimas e o estado de saúde dos envolvidos ainda não foram divulgados.

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As circunstâncias do confronto ainda estão sendo apuradas. Equipes policiais permanecem no local e a área foi isolada.