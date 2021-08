Suspeito é flagrado com droga escondida na cueca

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um homem foi preso na noite de domingo (8) depois de ter sido flagrado com droga escondida na cueca, na Rua Sete de Setembro, em Faxinal, no Paraná.

continua após publicidade .

Equipe de serviço da Polícia Militar (PM) em patrulhamento próximo ao Clube da Piscina, visualizou um homem de bicicleta entregando algo suspeito para um casal.

Porém, o ciclista ao notar a presença da viatura começou a pedalar rapidamente com intuito de empreender fuga, mas acabou sendo abordado na Rua Sete de Setembro, retirando a mão de dentro de sua cueca.

continua após publicidade .

Dado voz de abordagem, ele se negou a cooperar dizendo que era trabalhador e começou a andar. No momento que a equipe conseguiu deter o suspeito foi encontrado dentro de sua cueca, um cigarro de maconha que pesou menos de um grama e no bolso a quantia de R$ 20,00. O casal tomou sentido oposto, não sendo mais localizado.

Diante do fato, o suspeito foi conduzido ao DPM de Faxinal para confecção do boletim de ocorrência, entregue na 53ª DRP de Faxinal para que se tomem as providencias cabíveis.