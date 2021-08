Suspeito é detido, só de cueca, após furto de televisor

Da Redação

A Polícia Militar (PM) do destacamento de Arapuã abordou na noite de domingo (15), um suspeito que usava apenas a cueca, após furto de um televisor.

Por volta das 22h30, a equipe foi chamada para a Av. Presidente Café Filho, onde a solicitante relatou que estava em um bar quando sua irmã lhe chamou dizendo que haviam entrado em sua residência, e quando gritou com o indivíduo saiu correndo levando uma televisão de 32 polegadas e tomando rumo ignorado.

Cerca de 40 minutos depois, os policiais foram novamente acionados para mesma região da cidade, onde vários populares avistaram um indivíduo com as mesmas características do autor do furto correndo em direção a um matagal.

Foi realizado buscas, e atrás de um muro, um indivíduo somente de cueca foi encontrado pela equipe e moradores.

Ao ser dado voz de abordagem, o suspeito reagiu com socos e chutes contra a equipe, sendo utilizado de força moderada e algemas para conte-lo.

Ao ser indagado sobre a televisão furtada, ele disse que não tinha furtado nada, porém não soube dizer por que havia fugido. A equipe realizou buscas pelas imediações e não obteve êxito em localizar a televisão.

Foi perguntado as vítimas se confirmavam que era o mesmo que havia furtado a residência, porém não deram certeza, sendo então o detido encaminhado até a 6ª CIPM para confecção de termo circunstanciado.