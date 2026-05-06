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Suspeito é abordado com crack ao tentar despistar viatura da PM em Arapuã

Motocilistas mudou de direção ao perceber viatura, foi abordado e acabou flagrado com porção de crack

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.05.2026, 10:54:51 Editado em 06.05.2026, 10:54:47
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Suspeito é abordado com crack ao tentar despistar viatura da PM em Arapuã
Autor Abordagem foi realizada em frente a uma residência - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um homem foi flagrado com uma pequena porção de crack no fim da tarde de terça-feira (5), em Arapuã, após tentar evitar uma abordagem da Polícia Militar durante patrulhamento pela cidade.

De acordo com a PM, a equipe percebeu quando o motociclista mudou repentinamente de direção ao notar a aproximação da viatura e ainda fez movimentos suspeitos, como se tentasse dispensar algum objeto. A atitude levantou suspeita e motivou a abordagem, realizada quando ele parou em frente a uma residência.

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Durante a revista pessoal, os policiais encontraram com o suspeito cerca de 0,1 grama de crack. Conforme o boletim, o homem já havia sido mencionado em denúncias anteriores relacionadas ao tráfico de drogas na modalidade delivery.

Ele negou envolvimento com qualquer prática criminosa, e autorizou a entrada da equipe policial em sua casa para buscas, que contaram com apoio de outra viatura.

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Nenhum outro material ilícito foi localizado no imóvel. Diante da situação, a droga foi apreendida, a ocorrência foi registrada, e o homem acabou liberado após os procedimentos

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abordagem policial Arapuã crack POLICIA MILITAR segurança pública trafico de drogas
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