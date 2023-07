Suspeito de triplo homicídio é preso em São João do Ivaí

A Polícia Civil de São João do Ivaí prendeu na manhã deste domingo (23) o autor do triplo homicídio registrado neste sábado (22) no Distrito do Luar, na zona rural do município. Segundo a delegada, Kethilin Schwingel Iurino, o atirador se apresentou na delegacia.

"O advogado intermediou sua entrega espontânea no prazo do flagrante delito, considerando que estávamos em diligências por seu paradeiro", informou a delegada.

O crime chocou São João do Ivaí. O atirador chegou de caminhonete na residência do casal João e Edvane Lomba, quando efetuou os disparos. O homem morreu no local, enquanto a mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

A terceira vítima foi o ex-vereador e motorista da ambulância da saúde de São João do Ivaí, Valdeci Farias de Oliveira. Ele foi chamado ao local para ajudar no socorro às vítimas. No momento em que ele acionava o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) diante da gravidade dos fatos, o assassino reapareceu no local. Valdeci tentou fugir, mas também foi executado.

