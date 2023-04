Suspeito de tráfico é preso pela ROTAM após disparos de arma de fogo

Da Redação

Um homem que faz uso de tornozeleira eletrônica suspeito de tráfico de drogas foi preso pela ROTAM, em São João do Ivaí, no centro norte do Paraná.

A prisão ocorreu após denúncias anônimas de que ele estaria transitando na Rua José Gonçalves de Melo com uma espingarda efetuando disparos de arma de fogo, segundo a Polícia Militar.

Durante as diligências, um pedestre abordou a equipe policial e apontou os locais para onde o autor teria se dirigido.

Em uma casa alvo de várias denúncias de tráfico de drogas, na Rua Jonas de Souza Pinto, a equipe encontrou três indivíduos na varanda.

Um deles, de camiseta e shorts escuro, estava com uma espingarda artesanal, tipo puxa-fieira na mão. Ao notarem a presença da viatura, os três se evadiram para o fundo da propriedade.

Feito acompanhamento a pé, durante a fuga o que estava de posse da arma a arremessou em direção de uma moita. Na sequência tentou pular um muro, porém foi alcançado e dispensou um pote e dinheiro do outro lado do muro.

Um segundo indivíduo que também correu foi alcançado pela equipe. O rapaz disse que estava na residência por ser usuário de drogas, como nada de ilícito foi encontrado com ele foi liberado no local. O terceiro suspeito não foi encontrado.

Na residência foi localizado no quarto R$ 590,00 em espécie, e um pote verde com pólvora pesando 12,07 gramas. No quintal onde foi dispensado o pote mais R$ 213,00 e três invólucros de cocaína pesando 1,08gr e ainda 95 porções de crack com peso de 10,550gr

Diante do flagrante, o autor junto com o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de São João do Ivaí.

