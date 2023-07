Suspeito de tráfico é preso em Ivaiporã após denúncia anônima

Siga o TNOnline no Google News

Policiais militares da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) prenderam na tarde de quarta-feira (26) em Ivaiporã, um homem suspeito de tráfico de drogas. Os agentes também apreenderam uma pedra de cocaína suficiente para produzir 70 buchas que estava escondida no local de trabalho do abordado.

A ação ocorreu após a Agência de Inteligência Local (ALI) da 6ª CIPM receber informações anônimas que um suspeito que já tem várias passagens por tráfico de drogas receberia em seu local de trabalho quantidade significativa de droga, de onde posteriormente levaria até o município de Jardim Alegre.

Durante as diligências e monitoramento do local foi visualizado pela equipe ALI o suspeito saindo em uma motocicleta Honda/Bros, em alta velocidade. Foi solicitado apoio da equipe RPA para proceder a abordagem na Av. Ladislao Gil Fernandez.

Em busca pessoal foi localizado com o suspeito um cigarro de maconha, sendo então dada voz de prisão. Questionado, o suspeito informou que havia deixado a cocaína na obra onde estava trabalhando, dentro do bolso de um moletom cinza.

Com o apoio da equipe ROTAM os policiais se deslocaram a para obra que fica na Rua Rio Grande do Sul e encontraram o entorpecente no local indicado pelo detido.

Foi apreendido uma pedra de cocaína com 34,760 gramas, que possivelmente seria misturada a outras substâncias e produziria cerca de 70 buchas, vendidas a R$50,00 cada.

A motocicleta como não tinha pendências foi liberada ao primo do autor, com sua autorização, que compareceu à sede da 6ªCIPM enquanto a equipe lavrava o BOU.

