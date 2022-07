Suspeito de tráfico de drogas é preso pela ROTAM em Ivaiporã

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Divulgação

Policiais Militares da ROTAM, da 6ª CIPM prenderam na noite de sexta-feira (8), no Jardim Luiz XV, em Ivaiporã, um homem suspeito de envolvimento com tráfico de drogas.

continua após publicidade .

A ROTAM em patrulhamento pela Rua Romário Martins avistou um veículo GM Corsa prata, muito citado em denúncias anônimas que seria utilizado para fazer entregas de maconha. Os policiais também perceberam que o motorista fez movimento com a mão tentando esconder algo.

Diante das suspeitas, foi realizada abordagem, sendo identificados o condutor que não possui CNH e passageira. Feito buscas veicular, foi encontrado no console central três cigarros de maconha pesando 3,1 gramas, prontos para a venda e com o abordado foi encontrado R$337,00 em cédulas diversas, sendo dada voz de prisão.

continua após publicidade .

De acordo com a PM, questionado se possuía mais drogas em sua residência, ele de imediato negou e autorizou a busca no local. Na residência a mãe também autorizou e acompanhou as buscas.

Foi encontrado na casa uma balança de precisão; um prato com resquícios de maconha; uma faca com odor de maconha e embalagens com seda iguais aos dos cigarros apreendidos no carro, e ainda um rolo de plástico filme bastante usado, evidenciando que seria ali o local de preparação da droga para a venda. Também foi localizado um tablete de maconha pesando 32,5 gramas, o que renderia aproximadamente 30 cigarros para a venda.

Foram apreendidos ainda três celulares, dois que estavam com o suspeito que pode ter conteúdo relacionado ao tráfico de drogas e outro que estava junto aos objetos apreendidos na casa.

continua após publicidade .

Findada as buscas, o BOU foi confeccionado na 6ª CIPM e na sequência o detido encaminhado a 54ª DRP, juntamente com droga, objetos apreendidos e veículo utilizado na traficância.

Ainda segundo a PM, o rapaz já possui passagem criminal por roubo. A passageira por não possuir irregularidades foi liberada no local da abordagem.

Siga o TNOnline no Google News