Suspeito de tráfico de drogas é preso com cocaína em Ivaiporã

Um jovem foi preso na sexta-feira (2) por policiais militares da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM), por tráfico de drogas, na Av. Brasil, em Ivaiporã, próximo a uma tabacaria.

Conforme informações da 6ª CIPM, a equipe ROTAM tomou conhecimento através do serviço de inteligência que um indivíduo já muito conhecido do meio policial por pesar contra ele denúncias anteriores de tráfico de drogas, vinha realizando a venda de cocaína na Av. Brasil no centro da cidade.

Diante do fato foi reforçado o patrulhamento pelas imediações, sendo visualizado o citado próximo a várias pessoas e com a aproximação da equipe houve correria e alguns entraram na tabacaria. Porém o suspeito e outros três foram abordados.

Em busca pessoal foi encontrado valores em dinheiro em vários bolsos totalizando R$ 516,00 e a chave de um Fiat.

Questionado o suspeito sobre o carro, ele afirmou que o veículo não estava no local, porém próximo a ele havia um Fiat Palio branco. Ao testar a chave foi constatado ser do suspeito.

Realizada busca veicular foi localizado um porta-óculos com 24,2 gramas de cocaína e ainda uma balança de precisão, bem como, embalagens para confecção das buchas.

As 24 gramas de cocaína são suficientes para confeccionar cerca de 48 buchas de 0,5 gramas, normalmente chamadas de galo pelos usuários, vendidas a R$ 50,00 cada ou cerca de 75 buchas vendidas a R$ 20,00 cada.

Diante do flagrante de tráfico de drogas, os policiais foram até a residência do detido, onde em contato com sua mãe, ela autorizou busca domiciliar.

Foi encontrado na casa um celular, o qual a mãe afirmou não saber de sua existência. O rapaz foi questionado sobre o tráfico de drogas, ele disse que estava realizando a traficância há cerca de dois meses e não faz uso da substância entorpecente.

Também apreendido o celular pessoal, onde pode conter fatos relacionados ao tráfico de drogas e dados de sua conta bancária onde pode receber valores da venda de drogas via PIX, ou realizar pagamentos aos fornecedores.

O detido foi encaminhado a 54ª delegacia juntamente com a droga, o Fiat Palio e demais objetos apreendidos.

