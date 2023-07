Suspeito de tráfico agride policiais e acaba preso pela Rotam

Homem foi flagrado com porções de drogas prontas para comercialização

Um homem de 36 anos foi preso por tráfico de drogas pela Rotam, da Polícia Militar (PM), em Califórnia, na noite desta segunda-feira (10). O suspeito partiu para cima dos policiais durante a abordagem com socos e empurrões. Ele precisou ser controlado à força. Um PM chegou a ficar ferido.

Segundo a Rotam, a equipe recebeu a denúncia sobre comercialização de drogas às margens da BR-376, no perímetro urbano de Califórnia. Os policiais permaneceram de “campana” no local até flagrar o suspeito.

Ao perceber a presença da equipe, ele jogou uma sacola no chão. Nela, os policiais encontraram 23 porções de cocaína prontas para venda, que somavam 23 gramas; e sete porções de maconha, que somavam 11 gramas. Também havia uma porção maior de cocaína in natura , que renderia 41 porções, se fracionada.

Ao receber voz de prisão, o suspeito não obedeceu a ordem de ficar parado. Ele investiu contra os policiais, segundo o boletim de ocorrências, com socos e empurrões, tentando alcançar as armas dos PMs. Ele foi contido com técnicas e imobilização, e uso de espargidor.

O suspeito reclamou de ferimento no joelho e foi levado para avaliação médica. Na sequência, ele foi encaminhado pela Rotam para a delegacia de Marilândia do Sul.

