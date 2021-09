Suspeito de tentativa de estupro é preso em Ivaiporã

Da Redação

Um homem foi preso na madrugada desta quarta-feira (29), pela Polícia Militar (PM), suspeito de tentativa de estupro. O caso foi registrado por volta de 1h00 na Rua São Mateus, em Ivaiporã.

A equipe foi acionada pelo Copom após solicitação da mulher, que relatou que estava saindo da casa de uma amiga, cruzando o campo da Vila Monte Castelo, quando percebeu que um homem de camiseta listrada acelerou o passo e começou a mexer ela com a intenção de chamar a vítima.

Foi então que o homem se aproximou agarrou no braço esquerdo e a empurrou para o muro tentando tirar sua roupa. A mulher, disse ainda que gritou algumas vezes por socorro e o autor fechou a boca dela, momento em que a vítima conseguiu se desvencilhar e saiu correndo.

Ela informou aos policiais que conhecia o indivíduo e que sabia onde ele residia. Diante do desejo de representação foi deslocado até a residência do autor onde foi encontrado o homem com a camiseta listrada citada pela mulher. Indagado sobre os fatos, o suspeito que está sob monitoração eletrônica fazendo uso de tornozeleira, negou os fatos. Também não foi visualizado nenhum hematoma ou lesão na vítima.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao suspeito, que foi algemado, conduzido até o Hospital para exames da Covid-19 e posteriormente entregue na 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ivaiporã.