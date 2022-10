Suspeito de pedofilia é flagrado pela PM com criança dentro carro

Da Redação

No carro do suspeito estava uma criança que afirmou ter apenas 11 anos

A equipe Rotam de Ivaiporã em patrulhamento pela área rural conhecida como Cinco Encruzos, nesta sexta-feira (14), quando um veículo VW Fox ao passar próximo a viatura, foi possível visualizar que o passageiro se abaixou com intuito de não ser visto.

Conforme consta no boletim de ocorrência da PM, diante da suspeita foi realizado abordagem e identificado condutor, a qual já é conhecido do meio policial por pesar contra ele denúncias de pedofilia. No carro estava uma criança que afirmou ter apenas 11 anos.

Durante entrevista com o condutor, ele apresentou várias versões sobre o motivo de estar naquele local com a criança, sendo a última versão de que estava indo na casa de conhecido, que já foi preso por crime relacionado a pedofilia.

Em breve conversa com a criança para tentar entender o que estava acontecendo, este afirmou; que o motorista é seu amigo; que, sempre saem juntos; que, vão juntos ao mercado onde paga várias coisas para ele, como doces e afins.

Disse ainda que sempre vão para o município de Jardim alegre, onde o adulto paga lanche para ele. Diante das evidências de possível crime de abuso contra a criança, foi acionado o Conselho Tutelar que compareceu ao local o qual encaminharam a criança para a mãe e será dado o prosseguimento se necessário com psicólogo para a criança.

Ainda no momento da abordagem foi possível notar odor etílico e olhos vermelhos no motorista, bem como durante revista veicular foi encontrado uma garrafa de cerveja.

Foi realizado o teste do bafômetro, que aferiu 0,19 mg/l. Diante do fato o veículo foi recolhido para o pátio e como não houve flagrante em relação a possível abuso da criança, o suspeito foi liberado.