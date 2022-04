Suspeito de furto é contido por populares, em Ivaiporã

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um homem suspeito de furtar uma vasos de flores em uma loja de Ivaiporã, foi contido por pulares na Rua Rio Grande do Sul, até a chegada da Polícia Militar (PM). Situação foi registrada por volta das 13h30, no sábado (12).

continua após publicidade .

No local os policiais realizaram busca pessoal no suspeito, porém nada foi localizado. Segundo a vítima, que é proprietário de uma loja localizada na Rua Rio Grande do Sul, em data anterior, na quarta-feira (9), o suspeito entrou em sua loja e utilizando uma sacola escura subtraiu alguns vasos de flor avaliados R$ 150,00.

Diante dos vários dias do fato e de não ser nada localizado com o suspeito, as partes foram orientadas e liberadas no local.