Suspeito de estuprar e engravidar menina de 13 anos é preso

Um homem suspeito de estupro foi preso pela Polícia Militar (PM), na tarde desta quarta-feira (10), em Borrazópolis, no Vale do Ivaí. Segundo a PM, a suspeita é que ele teria estuprado uma menina, de 13 anos, que ficou grávida, após sofrer a violência sexual. Ainda de acordo com a PM, a vítima tem déficit cognitivo.

Ainda conforme a polícia, o suspeito teria tentado fugir da cidade após ser apontado como autor do crime. Contudo, ele nega que tenha praticado o estupro.

A vítima e a família dela estão recebendo acompanhamento psicológico, enquanto a Polícia Civil investiga o caso.