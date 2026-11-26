Vítima de 23 anos foi atingida por golpes de canivete no tórax e no abdômen e precisou ser levada para um hospital em Apucarana

A Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, cumpriu nesta quinta-feira (26) um mandado de prisão preventiva contra um homem de 35 anos investigado por tentativa de feminicídio no Distrito de Marisa, em São Pedro do Ivaí, no Paraná. A detenção ocorreu após o Poder Judiciário acolher o pedido feito pela autoridade policial, com base na gravidade do caso, no histórico de violência imputado ao suspeito e na necessidade de garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência já existentes em favor da vítima.

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De acordo com a investigação, o ataque aconteceu em 14 de novembro de 2026, quando o investigado golpeou uma mulher de 23 anos com um canivete, atingindo o tórax e o abdômen. Ferida com gravidade, ela recebeu atendimento médico emergencial e foi encaminhada a um hospital em Apucarana.

A apuração policial apontou ainda que a vítima já havia sofrido agressões físicas e ameaças de morte atribuídas ao mesmo homem em agosto de 2026, episódios que levaram a Justiça a conceder medidas protetivas de urgência. Mesmo após tomar ciência formal das determinações judiciais, o suspeito voltou a atacá-la, e uma criança de nove anos, sobrinha da mulher, também acabou agredida durante a ocorrência.

O inquérito policial foi encerrado com o indiciamento do investigado por tentativa de feminicídio, lesão corporal simples e descumprimento de medidas protetivas de urgência. Diante do risco concreto de novas agressões, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva, autorizada pela Justiça e cumprida nesta quinta-feira, sendo o homem encaminhado ao sistema judicial após os trâmites de polícia judiciária.