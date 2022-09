Suspeito de embriaguez ao volante tenta fugir da PM e acaba preso

Da Redação

Equipe de serviço da Polícia Militar (PM) de Ivaiporã, realizava patrulhamento de rotina na Vila Monte Castelo, quando um Fiat Uno prata que estava em alta velocidade passou pelos policiais que realizavam abordagem em um casal e quase colidiu com a viatura.

Foi dado voz de parada e o motorista acelerou ainda mais se evadindo. Sendo iniciado então acompanhamento tático e pedido apoio na rede.

Na Travessa Esperança os policiais encontraram o carro parado e um morador voltou correndo, dando sinal ao suspeito para que se escondesse na sala.

Foi dada voz de abordagem ao homem que reagiu com socos e chutes deitando no chão e gritando para os moradores vizinhos que o ajudassem.

Ele então foi retirado para fora da casa e com o apoio da equipe da viatura 48 foi algemado e depois de muita resistência colocado no camburão.

Realizada revista veicular, foi encontrado no assoalho do banco do passageiro uma garrafa de energético e uma garrafa de whisky derramando o líquido no assoalho.

Os policiais então ofereceram o teste de etilômetro, pois o detido apresentava sinais de embriaguez, que foi recusado.

Sendo dado voz de prisão, ele foi encaminhado primeiramente a 6ª CIPM para lavratura do boletim, posteriormente até a 54 DRP para as providências.

