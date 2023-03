Suspeito de dar moradia a foragido é preso por posse ilegal de arma

Da Redação

As armas foram encontradas em um paiol

Policiais da equipe RPA da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) prenderam um homem por posse ilegal de arma de fogo em Ivaiporã, na manhã de sexta-feira (10). No sítio dele os agentes apreenderam armas e munições.

Conforme consta no boletim de ocorrência, a equipe RPA recebeu informações de que um suspeito de homicídio estaria escondido em um sítio na estrada do antigo lixão a aproximadamente três quilômetros da Vila Nova Porã.

De posse das informações, os policiais foram ao sítio e fizeram a incursão a pé, devido ao mau estado da estrada. No sítio os policiais avistaram um homem de bermuda azul e camiseta preta, se embrenhando no mato.

Foram realizados três disparos no intuito de que o suspeito parasse, porém sem êxito, e o suspeito sumiu em uma mata fechada.

A equipe retornou ao sítio, e encontrou em um paiol cinco colchões, duas mochilas com peças de roupas, dando a entender que alguém estava parando no local.

Também foram encontradas três espingardas do tipo caseira “puxa fieira”, duas espingardas de pressão e um bornal, contendo estojos, pólvora, chumbo e espoletas.

Como o proprietário do sítio não estava no local, foram até a residência dele na cidade. Ele negou que estava dando moradia ao suspeito de homicídio, porém assumiu que as armas eram dele.

Diante disso, o homem foi encaminhado, juntamente com as armas, até a 6ª CIPM para confecção do B.O.U e na sequência entregue à 54ª Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

