Suspeito de atropelar e matar jovem em Jandaia do Sul é preso pela Polícia Civil

A Polícia Civil do Paraná (PC-PR) prendeu na manhã desta sexta-feira (31), em Mandaguaçu, na região de Maringá, um homem de 35 anos suspeito de atropelar e matar o jovem Danilo de Oliveira Alves, de 19 anos. O acidente ocorreu na noite do último dia 25, em Jandaia do Sul, quando a vítima prestava socorro a um casal que havia sofrido uma queda de motocicleta na rodovia BR-376. A prisão preventiva do motorista foi expedida pela Vara Criminal da comarca local e realizada por equipes policiais de Jandaia do Sul e Mandaguaçu.

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Segundo as investigações da PC-PR, o suspeito conduzia um veículo modelo VW SpaceFox em alta velocidade e estaria sob efeito de álcool e sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ao invadir o acostamento, ele atingiu Danilo, que percebeu a aproximação do carro e ainda tentou escapar e alertar as demais pessoas presentes na via. Após o impacto, o condutor abandonou o automóvel no local e fugiu sem prestar socorro à vítima, permanecendo foragido até ser localizado pelas equipes de investigação. Uma câmera de segurança gravou o acidente.

Com base em imagens do sistema de monitoramento, laudos periciais e depoimentos de testemunhas, a polícia concluiu que o homem deve responder pelos crimes de homicídio simples com dolo eventual, embriaguez ao volante, omissão de socorro e fuga do local do acidente. Após os trâmites na delegacia, o investigado foi transferido ao sistema prisional de Mandaguaçu, onde ficará à disposição da Justiça.